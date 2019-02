Tabela detalhada da 2ª fase do Cearense é divulgada; confira

A Federação Cearense de Futebol divulgou nesta segunda-feira (04) a tabela completa e detalhada da 2ª fase do Cearense. De acordo com o documento, a segunda rodada da segunda fase do Cearense começa no próximo fim de semana. Os jogos serão os seguintes: Barbalha x FC Atlético, no sábado (9), no Romeirão, em Juazeiro; Guarany-S x Fortaleza, no domingo (10), no Junco, em Sobral; Floresta x Ferroviário, na terça-feira (12), no Domingão, em Horizonte; e Ceará x Horizonte, na quarta-feira (13), no Castelão.

O Clássico-Rei está confirmado para o dia 10 de março, no Castelão, às 17 horas.

Confira a tabela