Suspenso contra o Vasco, Leandro Carvalho se despede do Ceará com agradecimentos

Restando apenas uma partida para o Ceará finalizar a campanha na Série A em 2018, Leandro Carvalho se despediu da torcida alvinegra. Suspenso do jogo contra o Vasco por conta de um terceiro cartão amarelo, o jogador usou as redes sociais para declarar seu amor ao clube.

"Queria poder dizer o quanto amo jogar por esse clube. O quanto me sinto bem fazendo o que faço. Mas infelizmente um cartão me tirou do último jogo diante de vocês. Talvez porque eu acho que não conseguiria olhar e não vibrar, não torcer, não chorar, não gritar. O meu muito obrigado ao Ceará, à essa torcida fantástica que sempre me apoiou. O Leandro pode estar saindo um bocado de vocês, mas vocês nunca sairão de mim. Até logo", escreveu.

Peça chave durante o acesso do Vovô na temporada passada, o atacante tem contrato com o Botafogo até 2020. O início no clube carioca foi conturbado para o atleta, que sofreu com lesões e acabou titular em apenas duas oportunidades, tendo entrado em campo quatro vezes. Com 23 anos e no banco de reservas, o retorno ao Ceará foi uma solicitação dos próprios pais de Leandro Carvalho, que brilhou neste Brasileirão.

A cheganda então aconteceu no período pós-Copa do Mundo, juntamente com a contratação do técnico Lisca. Sob novo comando, o jogador foi titular titular absoluto, atuou em 21 jogos e balançou as redes cinco vezes, sendo decisivo nas vitórias diante de Flamengo, Fluminense e Atlético/MG, quando marcou o gol da vitória.

Luta contra o rebaixamento

Ocupando a 13ª posição da tabela, com 43 pontos, o Ceará aguarda a definição entre São Paulo e Sport, marcado para esta segunda (26), no Morumbi. Caso o clube pernambucano não consiga uma vitória, o Alvinegro encerra qualquer chance de rebaixamento, podendo mirar até em uma vaga na Sul-Americana.

Independente do confronto, o Ceará depende apenas de si para seguir na elite do futebol brasileiro. Na última rodada, a equipe encara o Vasco precisando apenas de um empate para evitar o descenso. A partida acontece no domingo (2), às 16h (horário local), na Arena Castelão.