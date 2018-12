Sport protocola denúncia contra Ceará no STJD por 'Caso Ernandes'

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport Club do Recife protocolou uma denúncia contra o Ceará no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pelo "Caso Ernandes". O volante, que iniciou a temporada pelo clube cearense e se transferiu ao Goiás, é suspeito de adulterar a idade em dois anos.

Em documento assinado pelo presidente Arnaldo Barros, o clube pernambucano enviou ao STJD o pedido que a entidade inicie uma denúncia contra o time de Porangabuçu pela escalação irregular do jogador na partida diante do Santos, onde o Vovô foi derrotado por 2 a 0 na estreia da Série D, no estádio Pacaembu.

Com a suposta perda de pontos do clube Alvinegro, o Sport ficaria com a vaga do time do técnico Lisca na elite do Brasileirão.

Procurador do SJTD, Marcus Campos negou que os clubes envolvidos - Ceará e Goiás - sejam punidos, colocando-os como "vítima" da situação.

"É um documento errado há 20 anos e o clube é no mínimo vítima desta modificação. Eventual irregularidade de ato de registro e/ou transferência não se confunde com irregularidade da condição de jogo, sendo de competência da CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), na forma de seu regulamento, apreciar e julgar tais irregularidades”, disse.

Reynaldo Buzzoni, diretor de registros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), também seguiu a mesma linha e isentou os clubes de qualquer culpa, dando total responsabilidade ao jogador.

"Não existe irregularidade de jogo, ele tinha condição de jogar", explica Reynaldo. "Não há nenhuma vantagem esportiva. O registro está errado há mais de vinte anos e o jogador será julgado individualmente”.