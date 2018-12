Sorteio da Copa do Brasil 2019 acontece nesta quinta-feira (13)

Com início marcado para o dia 6 de fevereiro do próximo ano, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fará o sorteio da Copa do Brasil 2019 na próxima quinta-feira (13), a partir das 19h (do horário cearense). Sem a divulgação dos potes pela entidade, é possível fazer uma "previsão" de onde estarão localizadas as equipes pelo ranking nacional de clubes que foi recentemente divulgado pela CBF.

As duas primeiras fases serão disputadas em partida única. Na primeira, o mando de campo será do time que estiver melhor posicionado no ranking enquanto na segunda será determinado através de sorteio.

Algumas equipes, como o Fortaleza que foi campeão da Série B do Brasileirão, já estão garantidas nas oitavas da Copa do Brasil. Além do Tricolor, também estão Cruzeiro, atual bicampeão do torneio, Palmeiras, campeão do Campeonato Brasileiro da Série A, e Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético/MG e Atlético/PR, que também vão disputar a Libertadores.

Campeão da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa também só entra na competição nas oitavas, assim como o Paysandu, campeão da Copa Verde.

Já tendo 80 equipes classificadas, os potes serão divididos em oito grupos com 10 times cada, de acordo com o ranqueamento.

Veja os possíveis potes do sorteio.

Pote "A"

Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Ponte Preta, Santos, Sport, Vasco e Vitória.

Pote "B"

América/MG, Atlético/GO, Avaí, Ceará, Coritiba, Criciúma, Figueirense, Goiás, Paraná e Santa Cruz/PE.

Pote "C"

Boa Esporte/MG, Brasil de Pelotas/RS, CRB/AL, Joinville, Juventude/RS, Londrina/PR, Luverdense/MT, Náutico/PE, Oeste e Vila Nova.

Pote "D"

ABC/RN, América/RN, ASA/AL, Botafogo/PB, Cuiabá, CSA/AL, Guarani/SP, Remo/PA, Tupi/MG e Ypiranga/RS.

Pote "E"

Altos/PI, Aparecidense/GO, Campinense/PB, Ferroviário, Juazeirense/BA, Moto Clube/MA, Rio Branco/AC, River/PI, São José/RS e Tombense/MG.

Pote "F"

Brusque/SC, Boavista/RJ, Central/PE, Itabaiana/SE, Real Ariquemes/RO, São Raimundo/PA, São Raimundo/RR, Sergipe, Sinop/MT e URT/MG.

Pote "G"

Americano/RJ, Brasiliense, Corumbaense/MS, Fast Club/AM, Foz do Iguaçu/PR, Imperatriz/MA, Manaus/AM, Palmas/TO, Tubarão/SC e Atlético/CE (ex-Unilinic) ou Dom Bosco/MT.

Pote "H"

Avenida/RS, Bragantino/PA, Galvez/AC, Operário/MS, Santa Cruz/RN, Serra/ES, Sobradinho/DF, Votuporanguense/SP, Ypiranga/AP e Atlético/CE (ex-Unilinic) ou Mixto/MT.

Uma das vagas do estado do Mato Grosso na competição é procedente da Copa Federação Matogrossense de Futebol, que será decidida nesta terça (11). Se o Dom Bosco/MT, em 117º no ranking, for o campeão, a equipe vai para o Pote "G" e o Atlético/CE vai para o Pote "H". Já se o Mixto/MT, 218º do ranking, fique com o título, o clube vai direto para o Pote "H" no sorteio.