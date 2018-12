Solari elogia Vinicius Junior: 'superou as expectativas'

O técnico do Real Madrid, Santiago Solari, garantiu, nesta terça-feira (11), que Vinícius Junior "superou as expectativas", mas não quis revelar se o jovem brasileiro será titular nesta quarta (12) em partida da Liga dos Campeões, contra o CSKA de Moscou, da Rússia.

"Ele superou as expectativas", disse Solari. "Tem 18 anos, é um garoto muito jovem, tem todo o futuro pela frente", declarou o treinador da equipe merengue em coletiva de imprensa prévia à última rodada da fase de grupos da Champions.

"Ele já marcou gols com essa camisa, já foi titular, já estreou em várias competições, me parece que estes meses foram vertiginosos para ele", completou o técnico argentino sobre a revelação do Flamengo.

"Ele está aqui há poucos meses, então estamos todos muito felizes com sua chegada e sua evolução", insistiu Solari.

O Real Madrid já está classificado às oitavas de final como líder do Grupo G da Champions, mas o treinador quer que seus jogadores enfrentem o CSKA com intensidade.

"Tentamos dar tudo de nós em todos os jogos", declarou o técnico merengue, que voltou a evitar perguntas sobre a situação do meia Isco, pouco aproveitado nesta temporada.

Questionado por declarações do astro luso Cristiano Ronaldo, que em entrevista na Itália afirmou que "em Madrid são humildes, mas aqui sinto que somos mais, que isso é uma família", em referência à Juventus, Solari considerou que "a humildade é a virtude dos grandes".

"O Real Madrid é grande e é humilde e mostrou isso em todos os valores, é grande em todos os valores do esporte, por isso ganhou tantas coisas", declarou o técnico merengue.

"Em relação a Cristiano, ele é nosso para sempre, é parte de nossa história, ele é história viva do Real Madrid e o que ele sente ninguém pode julgar, pertence a sua intimidade", concluiu.