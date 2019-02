Sobrevivente da tragédia do CT do Flamengo, Francisco Dyogo, chega a Fortaleza e é homenageado

O sobrevivente da tragédia no Ninho do Urubu, que matou 10 jogadores e deixou 3 feridos, o goleiro do Flamengo Francisco Dyogo, chegou a Fortaleza na madrugada desta terça-feira (19) e foi homenageado por dezenas de amigos e familiares que se reuniram no aeroporto para recebê-lo. O outro atleta cearense Cauan Emanoel, que também estava no centro de treinamento durante o incêndio, retornou para a capital na última sexta-feira (15).

Vestidos com camisas com a foto do atleta e cartazes com palavras de apoio, Dyogo foi recepcionado com os amigos entoando “Dyogo guerreiro”. O avião em que o goleiro estava pousou no Aeroporto Internacional Pinto Martins às 0h40min e por volta de 1h20min ele desembarcou acompanhado dos pais, Francisco José e Francisca Nelia.



Francysco Dyogo entre os pais, as irmãs e o sobrinho. Foto: Rafaela/Duarte

Na ocasião, Dyogo foi abraçado pelas irmãs e a namorada, que correram a seu encontro. O atleta agradeceu o apoio que tem recebido. “Gostaria de agradecer pelo carinho que vocês vem me dando”, disse.

O goleiro também foi prestigiado pela mãe do jogador Cauan Emanoel. A família dos atletas se aproximaram após a tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo.

Dyogo recebeu abraço da mãe do colega de time e também sobrevivente, Cauan Emanoel. Foto: Rafaela Duarte

Dyogo passou uma semana internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca e recebeu alta na última sexta-feira (15). O terceiro sobrevivente da tragédia, o jogador Jhonata Ventura, que teve 30% do corpo queimado, segue internado no CTI do Centro de Tratamento de Queimados do Pedro II. Segundo o último boletim médico divulgado, o jovem apresentou melhora evolutiva.