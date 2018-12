Site afirma que Mbappé é o jogador mais valioso do mundo, superando Neymar

O site alemão "Transfermarkt", especializado no mercado do futebol, divulgou que o jogador francês Kylian Mbappé, de 20 anos, é o jogador mais valiosos do mundo, superando o seu companheiro do PSG, Neymar, de 26.

De acordo com o site, Mbappé vai iniciar o ano de 2019 com valor de 200 milhões de euros - cerca de R$ 885,8 milhões. Já Neymar terá o valor e 180 milhões de euros.

Companheiros do PSG, clube que os tornou uns dos jogadores mais caros da história em suas contratações, Neymar custou 222 milhões de euros -aproximadamente R$ 983,2 milhões, enquanto, Mbappé assinou com o clube parisiense por 180 milhões de euros - R$ 797,2 milhões. Ambos valores em reais foram baseados na cotação atual.

Um dos motivos de ter tornado Mbappé o mais valioso jogados do mundo foi a conquista da Copa do Mundo de 2018 pela França, na qual o jogador foi um dos melhores destaque do campeonato. Já Neymar ficou marcado com a má fama de "cai-cai".

Pelo PSG, os dois jogadores conquistaram na última temporada o Campeonato Francês, a Copa da Liga Francesa e a Copa da França.