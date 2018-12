Sem futuro definido pelo Inter, Fortaleza aguarda Marcinho

Um dos destaques do Tricolor em 2018 ainda não tem permanência definida para a próxima temporada. No entanto, a direção do Fortaleza aguarda pela reapresentação de Marcinho no dia 2 de janeiro. Mesmo com uma especulação de transferência para o exterior, o Internacional, dono dos direitos econômicos do atleta, por equanto não sinalizou a venda do atleta.



Em entrevista ao programa Show de Bola, da Rádio Verdes Mares, o presidente Marcelo Paz comentou sobre o assunto: "Até agora, não recebemos nenhuma comunicação oficial por parte do Inter, então o Marcinho tem vínculo de empréstimo com a gente até abril. Caso não tenha nada, uma comunicação oficial, ele tem que se reapresentar normalmente no dia 2 de janeiro para treinar", relatou o dirigente.



Em 25 jogos na Série B, o meia-atacante fez três gols. Foi emprestado ao Fortaleza, na época, para substituir o ídolo Osvaldo, que passou a atuar no futebol tailândes. Natural do Rio de Janeiro, Marcinho está com 23 anos e já atuou também por Brasil-RS, Ypiranga-RS e Novo Hamburgo-RS. O Internacional tem o direito de pedir o retorno do jogador quando quiser.



"A gente sabe que tem muita especulação, que querem vender o Marcinho. O Inter tem interesse de vender. Empresário tem interesse de vender. É natural, é mercado. Jogador valoriza. Mas o Fortaleza está no seu papel de aguardar", completou Marcelo Paz.

Até agora, o Fortaleza anunciou oficialmente as contratações de Edinho, Madson e Júnior Santos para o setor ofensivo. Éderson, que marcou três gols na Série B, renovou contrato com o Tricolor do Pici.