Sem férias, Ceni continua em Fortaleza montando elenco de 2019

Engana-se quem imagina que o técnico Rogério Ceni, campeão brasileiro da Série B pelo Fortaleza, está curtindo suas férias tranquilamente em São Paulo. Perfeccionista e sempre buscando metas, o treinador do Leão continua na capital cearense e está realizando permanentes reuniões com dirigentes de sua equipe, procurando remontar o grupo e acompanhar a evolução nas estruturas do clube.

Após ter renovado contrato, Rogério tira poucos momentos de folga e aproveita para planejar, acompanhar situação de renovação de contratos - como foi a do centroavante Ederson - monitorar contratações e acompanhar o trabalho dos engenheiros, que estão se preparando para iniciar a obra de transformação do Estádio Alcides Santos em centro de excelência do futebol.

"O centro de excelência vai demorar um pouco, mas nós temos como, a princípio, tentar fazer melhorias.Nós combinamos que nos quatro meses agora que antecedem o início do Campeonato Brasileiro, vamos colocar todos os nossos esforços, para que a gente melhore o centro de treinamento, com mais alojamentos. Na minha opinião, passar a categoria de base para Maracanaú e fazer mais um campo menor de treinamento; trocar o gramado, que hoje não oferece as condições para que a gente treine. Um gramado muito parecido com o Castelão,com velocidade de bola parecida, para que a gente possa trabalhar isso", disse o comandante tricolor.

Rogério quer investimentos estruturais em aumento de cozinha, sala de prevenção contra lesões), além de outros implementos programados. O objetivo é acelerar as obras. O treinador também já trabalha na renovação de outros nomes do plantel, a exemplo de Ligger e Nenê Bonilha. Com a lista de jogadores encaminhada, o técnico segue viagem de volta para São Paulo nesta quinta-feira (6).

De acordo com o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, o clube vai em busca de pelo menos mais 20 jogadores, entre as renovações de contrato e novas contratações. "Até a próxima segunda-feira deveremos ter novidades acerca de reforços", declarou.