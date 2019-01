Sem atacante Marcinho, Fortaleza realiza primeiro treino no ano

Após se apresentar e realizar exames médicos e fisoterápicos, na manhã desta quarta-feira (2), o elenco do Fortaleza faz o primeiro treinamento do ano, nesta tarde, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Um dos destaques do elenco Tricolor de 2018, Marcinho não se apresentou com o restante do grupo.

Com contrato de empréstimo com o Leão até abril deste ano, o atacante foi a grande ausência no primeiro dia de trabalho do Tricolor do Pici.

Jogador do Internacional/RS, Marcinho chegou ao clube cearense em junho deste ano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e ajudou na conquista do título do certame, fazendo três gols em 25 jogos disputados.

Envolvido em uma possível negociação entre o clube gaúcho e um time do exterior, é difícil a permanência do atacante no Pici para esta temporada atual, onde o Fortaleza terá Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão.

Primeiro treino do ano

Visando a longa e difícil temporada de 2019, vinte e um atletas fazem trabalhos físicos e avaliações fisioterápicas no campo do CT do Leão. Jogador revelado pelo Inter, o atacante Bruno Mota, de 22 anos, passará por período de testes no clube cearense. O atleta participou da Taça Fares Lopes em 2018.

Jovem do sub-20 que havia sido incorporado do time principal, o meia Tião também participa do treino neste primeiro dia.

Veja abaixo os jogadores que participam dos trabalhos.

Goleiros: Marcelo Boeck, Max Walef, Felipe Alves e Matheus Jesus

Laterais: Tinga, Diego Ferreira, Bruno Melo e Carlinhos

Zagueiros: Roger Carvalho e Patrick

Volantes: Felipe, Derley, Paulo Roberto e Sérgio

Meias: Marlon, Tião e Madson

Atacantes: Edinho, Éderson, Romarinho e Bruno Mota