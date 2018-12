Seleção é convocada para Sul-Americano Sub-20 com Rodrygo e sem Vinicius Junior

Com a presença do atacante Rodrygo, mas sem Vinicius Junior, o técnico Carlos Amadeu divulgou, nesta quinta-feira (13), a lista de convocados da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20, torneio que vai ser disputado em janeiro, no Chile, sendo classificatório ao Mundial.

A ausência de Vinicius Junior não surpreende em função da dificuldade encontrada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para a obter a liberação do atacante junto ao Real Madrid. A situação é parecida com a de outros jogadores que atuam no futebol europeu e também não foram chamados como Paulinho, do Bayer Leverkusen, e Matheus Cunha, do RB Leipzig.

Também em virtude dessa dificuldade, a relação conta com apenas três jogadores que atuam na Europa. São os casos do zagueiro Vitinho, do belga Cercle Brugge, do meia Marcos Antonio do português Estoril e do atacante Marquinhos Cipriano do ucraniano Shakhtar Donetsk.

Em compensação, a lista conta com Rodrygo, que se destacou nesta temporada pelo Santos e, inclusive, já foi negociado com o Real Madrid, para onde vai se transferir após completar 18 anos.

Além dele, a relação também conta com outros jogadores que foram aproveitados por seus clubes durante o Campeonato Brasileiro como o lateral-direito Emerson do Atlético/MG, o meio-campista Ramires do Bahia e os atacantes Lincoln do Flamengo e Papagaio do Palmeiras.

Os três goleiros convocados por Carlos Amadeu - Brazão, do Cruzeiro Hugo do Flamengo e Phelipe do Grêmio - também já tiveram a experiência de treinar com o grupo da seleção principal, comandada pelo técnico Tite.

A seleção sub-20 vai se preparar para o Sul-Americano na Granja Comary, em Teresópolis/RJ, entre os dias 17 deste mês e 13 de janeiro, com folgas para a celebração de datas festivas de fim de ano - Natal e réveillon.

No Grupo A do Sul-Americano, a seleção brasileira vai estrear em 19 de janeiro contra a Colômbia. Os jogos seguintes serão diante de Venezuela, Chile e Bolívia nos dias 21, 23 e 25, respectivamente, sendo que todos serão realizados em Rancágua.

Os três primeiros colocados dos dois grupos se classificam à segunda fase, que será disputada em um hexagonal por pontos corridos. Os quatro primeiros se garantem no Mundial Sub-20, marcado para a Polônia. O torneio também distribuirá três vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.

Confira a lista de convocados da seleção sub-20:

Goleiros: Brazão (Cruzeiro), Hugo (Flamengo) e Phelipe (Grêmio)

Defensores: Carlos (Corinthians), Emerson (Atlético-MG), Luan Candido (Palmeiras), Lucas Ribeiro (Vitória), Thuler (Flamengo), Vitinho (Cercle Brugge-BEL), Vitão (Palmeiras) e Walce (São Paulo)

Meio-campistas: Alan (Palmeiras), Gabriel Furtado (Palmeiras), Gabriel Menino (Palmeiras), Igor (São Paulo), Luan (São Paulo), Marcos Antonio (Estoril-POR) e Ramires (Bahia)

Atacantes: Lincoln (Flamengo), Jonas Toró (São Paulo), Marquinhos Cipriano (Shakhtar Donetsk-UCR), Papagaio (Palmeiras) e Rodrygo (Santos)