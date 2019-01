Santiago Romero está liberado para atuar pelo Fortaleza

Uma das últimas contratações do Tricolor do Pici para temporada 2019, o volante uruguaio Santiago Romero está apto para estrear pela camisa do Tricolor de Aço.

O nome do atleta já consta no Boletim Informativo da CBF (BID), que é a publicação oficial de registros de jogadores. Portanto, o volante vira opção do técnico Rogério Ceni para a partida contra o CSA, no domingo.

Santiago Romero chegou a Fortaleza na última semana, após ser transferido do Nacional/URU, equipe que defendeu na última temporada.