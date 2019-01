Samuel Xavier e Cristovam irão disputar titularidade no Alvinegro

Entre todas as posições no Ceará, a lateral-direita parecer ser onde residirá a disputa mais acirrada por uma vaga de titular nesta temporada 2019. Com a continuidade de Samuel Xavier, que teve participação fundamental na permanência do Vovô na elite do futebol brasileiro, e a contratação de Cristovam, o clube alvinegro está bem servido no setor, segundo a diretoria.

Mesmo com Samuel Xavier sendo destaque na Série A como um dos melhores de sua posição no campeonato, Cristovam foi um atleta contratado a pedido do técnico Lisca e chega com moral ao clube pelo futebol desempenhado no Paraná Clube, ainda no ano de 2017 - com Lisca no comando - e no Suwon Bluewings, time da Coreia do Sul, em 2018.



“O Cristovam é um jogador que já havíamos tentado em outras situações, foi para o exterior e agora deu certo. A chegada dele está dentro do perfil que o Ceará procura, um jogador técnico, profissional e de potencial muito grande”, analisou o gerente de futebol Marcelo Segurado.

O jogador afirmou ser um atleta que alterna bem no apoio e também na marcação, além que fez a escolha certa ao aceitar a proposta para reforçar o Ceará.

“Eu costumo dizer que jogo 50% para atacar e 50% para marcar. Quero muito ajudar o Ceará este ano, desenvolvendo meu futebol aqui no Alvinegro, um time grande, de torcida grande e de respeito. Estou muito feliz em trabalhar mais uma vez com o técnico Lisca, um treinador que é diferenciado, que sempre tem algo a mais mostrar para o jogador antes e durante os jogos, visão de campo muito boa, na minha opinião. Ele me ajudou bastante, tenho muito a evoluir com ele aqui, defendendo as cores do Ceará”.

Sobre a disputa com Samuel Xavier pela lateral-direita, o novo contratado do Ceará mostrou respeito mas espera conquistar seu espaço ao longo da temporada.

“O Samuel é um grande lateral, fez ótima temporada e tem a história dele no clube. Eu vou tentar fazer a minha. Eu espero sempre ser o melhor na minha posição, mas respeitando meu colega que está ali. Será uma disputa saudável, de muito respeito. Quando eu ou ele jogar teremos boas atuações, em alto nível e quem vai ganhar é o Ceará. A torcida ficará satisfeita”, declarou Cristovam.

Pedido

Em seguida, o gerente de futebol Marcelo Segurado brincou sobre a disputa que os dois laterais terão pela posição e o problema que o técnico Lisca terá para escolher um dos dois para ser titular da equipe alvinegra, que já começou a pré-temporada. “Problema do professor Lisca. Se ele pediu, tá aí”, disse.