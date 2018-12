Samuel Xavier desperta interesse do Internacional para 2019

Destaque na defesa do Ceará, Samuel Xavier está na mira do Internacional. De acordo com a Gaúcha ZH, o clube tem planos para o lateral-direito na campanha 2019. Emprestado ao Ceará pelo Atlético-MG em maio deste ano, o jogador chegou ao clube como reforço para Série A e se tornou um dos homens de confiança do técnico Lisca.

O jogador ainda possui contrato com o Sport. O time analisa a situação do atleta e cogita a negociação com outros clubes. Já o Ceará, aguardava as eleições do rubro-negro para fazer uma proposta. Segundo o gerente de futebol do clube, Marcelo Segurado, existe o interesse na permanência do jogador e a diretoria tem negociado com o empresário do atleta.

No Atlético Mineiro, Samuel atuou em oito partidas e não balançou as redes. Já pelo Vovô, conquistou a titularidade, esteve em campo em 25 jogos e marcou um gol. Velho conhecido do time, o lateral-direito já havia usado a camisa alvinegra em 2015, quando fez 86 partidas, marcou dois gols e conquistou a Copa do Nordeste de forma invicta.