Samuel comemora base defensiva do Ceará mantida

O lateral-direito Samuel Xavier, um destaques do Ceará na Série A do ano passado, está confiante em outro grande ano no Alvinegro. O motivo é a base mantida para 2019, principalmente no setor defensivo, com todos os titulares permanecendo. O goleiro Everson, ele na lateral-direita, a dupla de zaga Luiz Otávio e Tiago Alves, além do lateral-esquerdo Felipe Jonantan. Para Samuel, um bom time começa pela defesa e a do Ceará foi testada na Série A.

"Um bom time se começa a montar defensivamente. Não adianta ter um ataque muito forte, se sofrer muitos gols. Isso foi muito importante pra gente no ano passado, com a parte defensiva sendo muito forte e o ataque com tranquilidade para decidir. A linha defensiva era muito confiável e mantivemos todos para este ano. Por isso estamos confiantes".

Samuel, que sempre foi um lateral mais ofensivo pelo seu biotipo e velocidade, afirmou ter aprendido com o tempo que a parte defensiva de um lateral era mais importante, dando créditos também ao técnico Lisca.

"No Brasil, sempre o lateral foi visto como praticamente um atacante, no início de carreira eu pensava também, mas aos poucos fui entendendo com experientes treinadores que o lateral tinha que defender, para depois chegar com eficiencia. E eu aprendi muito com o Lisca. Ele pediu para que eu primeiramente defenderia, mas quando chegasse ao ataque tinha que ser decisivo. Eu conseguir ser efetivo no Campeonato Brasileiro, todo nosso sistema defensivo também, e ficar todo mundo vai nos ajudar muito".