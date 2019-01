Sampaoli garante Vanderlei como titular, mas admite interesse em Everson

A polêmica sobre a titularidade do gol do Santos neste início de temporada ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. O técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e foi bastante questionado sobre o assunto. E na tentativa encerrar qualquer controvérsia, garantiu que Vanderlei segue como seu goleiro principal, ao menos momentaneamente.

"Vanderlei é titular, terá toda a chance de ser titular do Santos. Demonstrou durante sua carreira toda a capacidade que tem. Não vejo o Vanderlei sem ser titular hoje. Durante o ano, com a concorrência de outro goleiro, vamos ver como será. Mas não imagino ele saindo agora para outro jogar", declarou.

Com isso, Vanderlei será escalado na estreia do Santos no Campeonato Paulista, neste sábado, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro. O próprio Sampaoli, no entanto, admitiu que a manutenção do goleiro como titular passará pela evolução de sua capacidade de jogar com os pés.

"Se pudermos somar a capacidade que tem o Vanderlei com a capacidade de jogo com os pés para um goleiro, que para nós é fundamental, será bem-vindo. Se não acontecer, temos que contar com outra possibilidade, alguma alternativa com um goleiro que nos dê esta possibilidade", considerou.

Após o empate com o Corinthians em amistoso no domingo, Sampaoli havia deixado claro a importância que vê na capacidade de um goleiro de jogar com os pés. E por mais que Vanderlei esteja longe de figurar entre os mais habilidosos nesta função, o treinador aposta na evolução de seu camisa 1.

"Estou empolgado com a possibilidade de o Vanderlei fazer isso, porque é um goleiro que evita gols dos rivais. É preciso somar esta capacidade, então que treine, que melhore. Estamos ajudando para que o Vanderlei possa fazer isso e acreditamos nele", garantiu.

O próprio Sampaoli, por outro lado, admitiu o interesse em Everson, que se destacou no Ceará em 2018 e foi cortado dos relacionados do clube antes da estreia na temporada. De acordo com o argentino, a contratação seria para suprir uma possível saída de Vladimir, reserva de Vanderlei nas últimas temporadas.

"É uma possibilidade concreta que o Vladimir negocie sua saída para outro clube. Então, teríamos a necessidade de trazer um outro goleiro. Diante disso, escolhi este nome (Everson). Mas se o Vladimir não tivesse a possibilidade de ir para outro lugar, nem falaríamos da chegada de outro goleiro", informou.