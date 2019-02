Saiba onde assistir ao SuperBowl em Fortaleza neste domingo (3)

Se aproxima o início da 53ª edição do SuperBowl, a grande final da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). A disputa será entre New England Patriots x Los Angeles Rams, a partir das 21h30, horário de Brasília. A banda Maroon 5 é atração principal do Show do Intervalo e Gladys Knight ficará responsável por cantar o hino nacional.

Em Fortaleza, alguns bares decidiram ofertar a transmissão neste domingo (3) para atrair o público. Confira três lugares na capital cearense onde fãs e curiosos da modalidade podem se reunir para conferir a partida:



Santa Gela

Endereço: Rua Leonardo Mota, 1477 - Aldeota

(o local aposta em um happy hour de chope a partir das 18h)



Órbita Bar

Endereço: Rua Dragão do Mar, 207

(entrada gratuita até às 19h, com arena montada para a ocasião e presença da equipe Ceará Caçadores)

Bulls Beer House

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 800

(transmissão em telão, chopp em dobro durante o jogo e intervalo)