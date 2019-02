Rogério Ceni ressalta contratação Dodô, mas diz que Fortaleza precisa de mais um '10'

O Fortaleza estreou bem na 2ª fase do Campeonato Cearense ao vencer o Barbalha por 3 a 1, na noite dessa quarta-feira, no Castelão. O técnico do Leão, Rogério Ceni, falou com a imprensa depois da partida e, entre outros assuntos, comentou sobre o retorno do meia Dodô, que está de volta ao Pici.

Rogério elogia a contratação do atleta junto ao Atlético Mineiro, mas ressalta que o Leão precisa de mais um camisa 10. "A vantagem de ter o Dodô é que é um jogador que conhece a metodologia do trabalho, conhece a área que ele atua, o sistema é mais ou menos o mesmo, que a gente vai implantar para esse ano e isso facilita na adaptação do jogador, mas a gente continua em busca de um outro camisa 10. A gente precisa de dois jogadores nessa posição, especialmente para essa decisões, se a gente conseguir alcançar fase final do Cearense e Copa do Nordeste, já preparando o time para o Campeonato Brasileiro", disse.

O treinador do Leão do Pici também destacou a importância da equipe vencer no jogo de estreia da 2ª fase do Estadual. "Uma vitória é sempre importante numa competição que ficou curta, onde eram nove jogos na 1ª fase e agora são sete, então cada vitória passa a ter uma importância maior. Temos clássicos para jogar e quando se joga aqui dentro do Castelão a gente têm que tentar a todo custo vencer", disse Rogério Ceni.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (10), fora de casa, quando enfrenta o Guarany de Sobral, no estádio do Junco, pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense.