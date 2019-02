Rogério Ceni lamenta desgaste do elenco tricolor: "Não é máquina"

Após o empate com o Bahia em 2 a 2, nesse domingo, o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, destacou a qualidade do adversário, assim como o poder de reação da sua equipe, que buscou a igualdade no placar. No entanto, o treinador lamentou o desgaste físico dos atacantes e demais peças do elenco enxuto.

"Um time que exigiu bastante da parte física. Jogou a Série A no ano passado e manteve jogadores. Mesmo assim, no final, o mais importante a destacar foi o poder de reação. O time seguiu criando, botamos bola na trave, perdemos gol sem goleiro, empatamos e tivemos no último lance a chance de fazer 3 a 2", disse Ceni.

Rogério ainda destacou que Júnior Santos e Ederson são alguns dos que mais atuam e sofrem com a situação, mas que o clube ainda segue procurando por reforços. "Tem jogadores que estão muito desgastados. O Júnior Santos e o Ederson vêm jogando todos os jogos, quase 90 minutos. Chega uma hora que o jogador não é máquina. Só temos um garoto da base. Estamos procurando jogadores. Temos dois zagueiros, um com câimbra e um com corte no pé. Estamos procurando jogadores para o mais rápido possível".

O Tricolor do Pici volta a jogar na quarta-feira (27), contra o Horizonte, no Domingão, às 21h30.