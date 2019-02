Rogério Ceni lamenta chances perdidas contra o Guarany, mas ressalta vitória no Junco

A vitória do Fortaleza sobre o Guarany, nesse domingo (10), pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense agradou o técnico do Leão, Rogério Ceni, até certo ponto.

Embora tenha gostado do resultado, que levou o Tricolor à liderança da competição, o treinador leonino lamentou as chances perdidas durante a partida.

"O campo atrapalhou um pouco nosso ritmo de jogo. Tivemos oportunidades de fazer os gols, criamos cinco ou seis oportunidades claras, claríssimas de gol, cedemos quase nada para o adversário. Agora, quando você faz mais um gol as coisas ficam mais fáceis, porque aí o adversário desamina mais um pouco, você começa a trabalhar mais a bola e ganha mais confiança", disse o técnico em entrevista coletiva depois da partida.

Por outro lado, Rogério atentou para a importância da equipe ter garantido mais três pontos, justificando uma maratona de jogos difíceis pela frente. "Gostei mais do jogo de hoje, apesar do campo ruim, do gramado que não dá para tocar a bola, do que o jogo que fizemos contra o Barbalha. Perdemos oportunidades, mas vencemos o jogo e vamos somando pontos. Nessa fase é importante somar o máximo de pontos possível, pois vamos ter uma sequência aí de jogos contra o Atlético/CE, Ferroviário, Bahia e Horizonte", destacou.

O Fortaleza volta a campo no próximo ddomingo, quando encara o Atlético/CE, às 17 horas, na Arena Castelão, em mais uma rodada do Estadual.