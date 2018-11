Rogério Ceni deve lançar apenas cinco titulares contra o Coritiba

Em treino que seria fechado, mas depois foi aberto à imprensa, o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, definiu o time que irá enfrentar o Coritiba. O duelo válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será disputado nesta sexta-feira (23), às 18h15 (hora de Fortaleza), no Estádio Couto Pereira.

Quando a imprensa teve acesso ao campo do Estádio Alcides Santos, o time já estava misturado e não foi possível se observar a equipe escalada pelo treinador tricolor. Após a prática, Rogério Ceni cruzou no caminho, com alguns setoristas do clube. Indagado sobre a equipe que lançaria, foi conciso: "vou escalar uns cinco titulares, somente".

O treinador ainda cumprimentou cada profissional de imprensa, em tom amistoso. "Foi bom trabalhar com você aqui durante esse ano, muito obrigado por tudo", o rápido diálogo deixou uma certa dúvida sobre sua permanência ou não. Em Curitiba, Ceni deve decidir o futuro após conversar reservadamente com o presidente Marcelo Paz, com o executivo Sérgio Papellin e com o diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa.

Para fechar com chave de ouro

Entre os jogadores do Leão, o clima foi de seriedade com o compromisso. Apesar da conquista do título de campeão brasileiro da Série B, na 37ª rodada, o foco permanece na vitória. "Nós temos que continuar fazendo o que vem sendo feito no Fortaleza, conquistando bons resultados. E é como eu estou vendo, para mim é jogo valendo", destacou o atacante Éderson.

A partida marca o final da campanha do Leão no campeonato nacional 2018. Para a próxima temporada, jogadores e técnico ainda seguem em fase de negociação. Éderson vê na partida uma oportunidade. "Nesse período em que estivemos de folga eu procurei ficar treinando porque é um jogo importante para mim. Sempre o próximo compromisso é o mais importante. Temos que jogar como campeões e vamos fazer isso lá. Depois de sexta-feira eu sou um jogador desempregado, então, tenho que dar o meu melhor", garantiu.

O zagueiro Adalberto também falou da importância desse jogo para ele. "Para muitos, esse jogo não significa muito, mas para nós jogadores significa muito. Para nós que não atuamos muito, entendemos que termos que terminar esse campeonato de cabeça erguida. É um jogo muito difícil, vamos atuar nos domínios do adversário, mas sabemos da nossa capacidade e vamos lá fazer o nosso melhor", destacou o zagueiro.