Rogério Ceni analisa equipe e espera por Madson no setor de criação do Fortaleza

O Fortaleza conseguiu um importante resultado em seu jogo de estreia na temporada 2019 ao bater o Náutico, fora de casa, por 3 a 1, na estreia do time na Copa do Nordeste.

Após a partida, o técnico do Leão, Rogério Ceni, elogiou a postura da equipe e avaliou que o elenco precisa de mais tempo para evoluir fisicamente, já que o período de pré-temporada é curto. "Temos muito ainda para evoluir na parte física para depois adentrar na parte tática, por isso que eu fiz questão até de manter a maioria dos jogadores que estavam no ano passado, que eu já tinha uma compreensão de como era o jogo do ano passado", disse.

Rogério ainda considerou que o perfil da equipe que inicia a nova temporada é diferente da passada, e espera por um certo jogador, Madson, para encaixar no setor de criações das jogadas. "É um time diferente do ano passado, com características diferentes. Não temos aquele grande '10', ainda, talvez o Madson pudesse exercer essa função, mas ainda está um pouco fora de forma e precisa treinar bastante para entrar em forma", explicou.

De acordo com o treinador, o Fortaleza pretende dar folga geral ao grupo nesta quarta-feira e retornar aos trabalhos no dia seguinte, seguindo a rotina de preparação para as competições de 2019.