Roger é favorito para a camisa '9' do Vovô

Um dia após a estreia oficial do Ceará na temporada, ao bater o Sampaio Corrêa por 5 a 0 no Castelão, Lisca admitiu que o elenco precisa de um camisa 9 mais experiente e com características de mais confronto físico na área.

“Hoje a nossa principal procura é esse homem de área, mais experiente para o perfil da Série A”, disse Lisca.

Embora tenha elogiado Ricardo Bueno - autor de 2 gols - e Matheus Matias pela movimentação, o treinador admitiu o interesse em dois atacantes experientes: Roger, de 34 anos, e Cristian Borja, colombiano de 31 anos.

Cinco dias depois de ter admitido que as negociações estavam em curso, o Vovô está próximo de fechar com Roger, após o atacante rescindir com o Corinthians.

O atacante já tem acordo verbal com o Ceará, no limite financeiro do clube, e o acerto depende agora de Roger.

Lisca não escondeu a admiração pelo atacante. “O Roger é experiente, temos uma relação boa. Tive uma conversa legal com ele, a gente fomentou uma possibilidade dele vir. Ele é um dos nomes. Gosto muito do Roger, do perfil, do tipo de jogo dele, um cara muito experiente, faz os pequenos facões, como no gol que ele fez na gente no ano passado”, disse Lisca.

O treinador do Ceará sabe que Roger atuou pouco em 2018 (foram 22 jogos e 5 gols) e projeta uma sequência de jogos para ele. “O Roger está sofrendo por falta de sequência. E centroavante que não tem sequência é duro. Se ele puder vir para cá, a gente consegue dar esse ritmo para ele, para o Matheus, o Bueno, que jogaram muito bem. Estamos atentos nessa função”.

O atacante Roger já passou pelo Ceará em 2011, vindo do Kashiwa Reysol, do Japão: em 12 jogos ele marcou 2 gols

Plano ‘B’

Caso não dê certo com Roger, o outro sonho de Lisca é Cristian Borja. O colombiano também é experiente (tem 31 anos) e está no Toluca, do México, tendo jogado no Sub-20 do Internacional em 2007.

Cristian Borja foi um dos pedidos de Lisca quando o comandante chegou em 2015, na Série B do Brasileiro.

“O Cristian Borja eu estou tentando trazer desde 2015 pra cá, está se abrindo uma situação”, finalizou o treinador alvinegro.