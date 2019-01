Roger é apresentado e diz que voltou por dívida antiga com o Ceará

Na vida, é comum dizer que todos têm direito a uma segunda chance. E o atacante Roger retorna ao Ceará 7 anos depois, cumprindo a palavra de voltar a jogar no clube e pagar uma divida que não saía de sua cabeça. Em 2011, o centroavante chegou ao Vozão para a disputa da Série A e após 12 jogos e dois gols, teve uma passagem apagada, com o Vovô sendo rebaixado para a Série B. Com uma hombridade raramente vista, em um destes encontros com a diretoria do Ceará em 2016, jogando pelo Bahia no Castelão, garantiu que voltaria ao Vozão.

"Essa conversa de anos atrás foi verdade. Reportei na oportunidade que tinha deixado uma má imagem e não gosto disso em clube nenhum. Quero sempre deixar a porta aberta, sair de bem com a torcida, abraçando todos, agradecidos por um grande trabalho. Pedi desculpa por algumas falhas em 2011 e disse que esperava voltar", disse ele ontem ao ser apresentado no Vozão.

A revelação foi um 'estalo' que o presidente do Vozão, Robinson de Castro precisava para em uma nova oportunidade, contactar o jogador e fazer uma proposta.

"Na zona mista o Roger me procurou após aquele jogo no Castelão para me cumprimentar e me passar uma mensagem de pagar uma dívida com o Ceará. E essa mensagem fez com que ele estivesse aqui novamente. Foi de uma gentileza muito grande dele me dizer isso e me marcou. Quando precisamos contratar um camisa 9, ele voltou a falar sobre isso e naquele momento tive a convicção que estava trazendo a pessoa certa pra cá", rememorou Robinson.

Contratado até o fim de 2019, Roger mostrou-se muito animado com o desafio no Ceará, em construír uma nova história e reconquistar a torcida do Ceará.

"Estou preparado para viver isso. É um grande desafio, um desafio diferente e estou muito motivado, muito feliz. Quero ser campeão no Ceará, quem sabe até de uma Copa do Brasil que sempre reserva coisas boas, e jogar uma grande Série A. Temos que ter os pés do chão, mas não custa nada sonhar em ficar entre os 10 e brigar por uma vaga na Libertadores. Se conseguisse tudo isso a dívida estaria paga".

Já treinando no Vovô, Roger pode fazer sua estreia já no domingo, 3, pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense.