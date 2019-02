Roger comemora dois gols marcados e momento no Ceará

O atacante Roger marcou seus primeiros gols em seu retorno ao Ceará na partida de ontem no Castelão contra o Guarany de Sobral, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. Eram 4 jogos em 2019 ainda sem gols e o camisa 9 foi para o 5º jogo com a missão de finalmente balançar as redes após muitas tentativas, defesa dos goleiros e assistências para gols de companheiros.

Mas ontem, o camisa 9 estava inspirado e marcou 2 gols, todos em jogadas bem trabalhadas pela equipe, o primeiro com passe de Samuel Xavier e o segundo de Chico.



Ele admitiu que se cobrava pelos gols e que trabalhará com mais tranquilidade.

"Agradeço a rapaziada, os passes do Samuel e do Chico para os meus gols. São gols para dar aquela que para dar confiança, passes que o 9 gosta. Está todo mundo de parabéns. São gols que dão tranquilidade, confiança, em saber que a gente não desaprendeu, que sabemos ainda fazer gols. Faz tempo que não marcava e estava me cobrando muito. Eu passo noites sem dormir, passo do ponto nas cobranças", disse ele.

O atacante declarou estar muito feliz no Ceará, com alegria em jogar futebol.

"Estou muitofeliz por estar jogando, tendo de novo essa alegria no futebol. às vezes falta em algum momento, já que a gente trabalha e as coisas não dão certo. Eu vim para ajudar. Muito feliz mesmo, grato pelos gols, pela vitória. Em um ambiente de trabalho bom, faz toda a diferença, em um grupo que se respeita. Agradeci a todos, o grupo foi me abraçar. Foi uma noite especial".