Rodrigo Minotauro sonha em levar ensino das artes marciais para as escolas

Viver por um sonho é um objetivo compreensível e até bastante pessoal. Mas é possível sonhar por alguém e para alguém. E é essa meta que faz a cabeça de Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, atleta brasileiro multicampeão nas artes marciais mistas (MMA em inglês).

O sonho de Rodrigo é simples dentro de uma estrutura complexa: tornar as artes marciais um esporte regular, ensinado nas escolas públicas, aos jovens brasileros. É nos ensinamentos das lutas que se tem o príncipio de primeiro dialogar e depois utilizar a auto-defesa.

"Eu tenho o sonho em ver as crianças praticando artes marciais nas escolas públicas do Brasil. Eu acho que a arte marcial tem muito a ensinar como doutrina, superação. E eu tenho esse sonho de ver as crianças praticando artes marciais nas escolas", disse em depoimento.

À primeira vista, pode parecer estranho que se ensine aos jovens lutas, mas para quem está no mundo destes esportes, o domínio, a disciplina são fatores que auxiliam à diminuição da violência. Minotauro é um exemplo de experiência nos ensinamentos que visam a manutenção da paz.

"Quanto mais vivo e aprendo com as histórias desses atletas, mais me encanto com o poder transformador das artes marciais e nos ambientes onde elas vivem", salientou.

Com fé neste poder do esporte, o sonho de Minotauro é difícil, porém possível e é mais uma das boas intenções que surgem no período natalino.

Minotauro é atualmente embaixador do Ultimate Fight Championship (UFC) e leva essa missão de ampliar os horizontes do esporte, não apenas visando o resultado, mas a mudanças de cenários e melhores perspectivas para os atletas.

Confira o vídeo com o depoimento do lutador: