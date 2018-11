Robinson de Castro é reeleito presidente do Ceará

Aconteceu na noite desta segunda-feira (19), na sede do Ceará, a eleição para a presidência do clube pelos próximos três anos. Com apenas a chapa do atual presidente inscrita, Robinson de Castro foi eleito para o próximo triênio. Com início às 19h, os conselheiros compareceram para votar no estádio Vovozão.

A chapa encabeçada por Robinson de Castro também conta com Raimundo Pinheiro, primeiro vice-presidente, e Carlos Moraes, segundo vice-presidente.

Histórico

Robinson Passos de Castro e Silva é formado em Ciências Contábeis e Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), com mestrado em Controladoria pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduação nos cursos de Administração Financeira e Contabilidade, perito e auditor Independente. Além de presidente do Ceará Sporting Club, atuou como Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e também preside o Conselho Regional de Contabilidade (CRC). É Presidente da Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S. Diretor da Rede Nacional de Contabilidade – RNC e membro da rede Moore Stephens International, que está entre as dez maiores empresas de auditoria do mundo.

Veja abaixo o currículo de Robinson dentro do Ceará

2008 – 2º Vice-presidente

2009 – 2º Vice-presidente

2010 – 1º Vice-presidente

2011 – 1º Vice-presidente e diretor de futebol

2012 – 1º Vice-presidente e diretor de futebol

2013 – 1º Vice-presidente e diretor de futebol

2014 – 1º Vice-presidente e diretor de futebol

2015 – 1º Vice-presidente e diretor de futebol

2015 – Eleito presidente no mês de outubro

2016 – Presidente e diretor de futebol

2017 – Presidente e diretor de futebol

2018 – Presidente e diretor de futebol.