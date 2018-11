Robinson de Castro detalha situação do elenco do Ceará; confira a lista

No próximo domingo (2), o Ceará encerra a temporada 2018. O planejamento para a disputa da Série A, em 2019, já está a todo vapor. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, garantiu que a diretoria está trabalhando para a permanência de Lisca e comissão técnica. Em entrevista para o programa A Grande Jogada, da TV Diário, o presidente garantiu que o comandante, responsável pela campanha que garantiu a permanência do Vovô na Série A, só não fica caso não queira.

Outra prioridade da diretoria é manter o elenco titular do Alvinegro. Isso porque alguns atletas importantes estão cedidos por empréstimo e devem retornar aos seus clubes de origem. É o caso de Eduardo Brock, que retorna ao Goiás, Wescley, ao Vissel Kobe-Japão, Samuel Xavier, ao Sport, e Leandro Carvalho, ao Botafogo. A diretoria negocia a permanência dos jogadores, e aguarda a liberação da venda de Leandro Carvalho para lançar uma proposta. Já Arnaldo deve retornar ao Botafogo, já que a diretoria não tem interesse em renovar o contrato.

Quem tem futuro quase certo são Tiago Alves e Calyson, que tem o contrato finalizado no final do ano, mas devem permanecer no time. Robinho foi vendido para clube dos Estados Unidos.

Robinson ainda citou nomes como de Leandro Pereira, da Chapecoense, e Lucão, do Goiás, e Edson Cariús, do Ferroviário, para ocupar a vaga deixada por Arthur. Apesar do contato com os atletas não terem sido feitos, há interesse.

Confira o panorama geral

Quem fica: Éverson, Diogo Silva, Luiz Otávio, Valdo, Patrick, Felipe Jonatan, Richardson, Fabinho, Pedro Ken, Edinho, Juninho Quixadá e Ricardo Bueno.

Quem deve ter contrato renovado: Fernando Henrique, Tiago Alves, Eduardo Brock, Samuel Xavier, João Lucas, Juninho, Wescley, Ricardinho, Calyson, Leandro Carvalho.

Quem não deve ficar: Renan, Arnaldo, Jown Cardona, Reina, Arthur, Robinho, Felipe Azevedo e Éder Luis.