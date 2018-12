River vence Boca na prorrogação e conquista a Libertadores em Madri

A mais longa das finais da Libertadores está nas mãos do River Plate. Em um jogo dramático, o time venceu o Boca Juniors por 3 a 1, de virada, neste domingo (9), em Madri, na Espanha. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo da prorrogação após empate por 1 a 1 no tempo normal. Foi o quarto título da equipe, que está classificado para a disputa do Mundial de Clubes, que começa na quarta-feira, com sede nos Emirados Árabes. A estreia do representante sul-americano será dia 18.

A decisão deveria ter sido realizada no dia 24 de novembro, em Buenos Aires, mas foi adiada por causa do ataque ao ônibus do Boca Juniors por parte de torcedores do River Plate. Madri foi escolhida pela Conmebol para receber o jogo final.

O jogo

Primeira decisão da finalíssima, disputada em La Bombonera, terminou em 2 a 2 Foto: divulgação/Conmebol

Exatamente como havia previsto o técnico do Boca, Guillermo Schelotto, a partida foi truncada e amarrada. Muito mais pegada que o jogo de ida (2 a 2 na Bombonera). Não havia espaço. O campo "encolheu" tamanha a dedicação dos jogadores à marcação.

Os inúmeros erros de passe escancaravam o nervosismo dos rivais, principalmente do River Plate. No final do primeiro tempo, o time de Marcelo Gallardo (fora do banco de reservas por suspensão) não acertou nenhum chute a gol. O Boca começou melhor escorado em um esquema com três atacantes: Benedetto, Pavón e Villa.

As torcidas tomaram posse do Santiago Bernabéu, com gritos, cantos e bandeiras. A segurança só não permitiu faixas. Em todos os detalhes, o estádio virou sul-americano. Os argentinos que percorreram os 10 mil quilômetros de Buenos Aires a Madri levaram a mania quase religiosa de cantar o jogo todo, sem parar.

O jogo destravou no final do primeiro tempo quando os times aceleraram as jogadas pelos lados. Foi assim que o Boca abriu o placar aos 43. Depois que o River errou um cruzamento, o uruguaio Nández deu passe em profundidade para Benedetto, que tocou na saída de Armani: golaço.

O River adiantou suas linhas na etapa final. Aos 22 minutos, Fernández tabelou com Palacios e rolou para Lucas Pratto empurrar para as redes. Empate do River: 1 a 1.

Prorrogação

O time de Gallardo também esteve mais inteiro fisicamente no segundo tempo. A superioridade aumentou com a expulsão de Barrios, ainda na prorrogação. E virou vantagem numérica no início da etapa final. Quintero, que entrou no lugar de Ponzio e modificou o jogo taticamente, acertou um belo chute no ângulo: 2 a 1.

Mesmo com um jogador a menos e Fernando Gago, contundido, sem condições de jogo, o Boca foi à frente e acertou um bola na trave no último minuto da prorrogação. Após a cobrança de escanteio, em que o goleiro Andrada foi ao ataque, o River definiu o placar com Martínez finalizando com o gol vazio.

A estreia do representante sul-americano no Mundial de Clubes será dia 18 deste mês Foto: divulgação/River Plate

Ficha técnica

Rivar Plate 3 x 1 Boca Juniors

Gols: Benedetto, aos 43 minutos do primeiro tempo. Pratto, aos 22 do segundo tempo. Quintero, aos 3, e Martínez, aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Cartões amarelo: Ponzio, Pérez, Fernández, Maidana e Casco.

Cartão vermelho: Barrios

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguai).

Renda: Não divulgada.

Público: 62.282 pagantes.

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha).

River Plate: Armani; Montiel (Mayada), Maidana, Pinola e Casco; Pérez, Ponzio (Quintero), Palacios (Álvarez) e Fernández (Zuculini); Martínez e Pratto. Técnico: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Buffarini (Tevez), Magallán, Izquierdoz e Olaza; Nández, Barrios e Pérez (Gago); Pavón, Benedetto (Ábila) e Villa (Jara). Técnico: Guillermo Schelotto.