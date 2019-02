Rivais do Fla, Botafogo e Vasco enviam mensagens de apoio e Flu cancela treino

Uma triste sexta-feira no mundo do futebol brasileiro. Nesta madrugada, um incêndio de grandes proporções tomou a área antiga do Centro de Treinamentos do Flamengo, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Até agora se sabe que o ocorrido já deixou 10 mortos e outros três feridos, todos relacionados às categorias de base do clube rubro-negro.

Nas redes sociais, uma corrente de solidariedade começou a circular assim que as informações foram chegando. Clubes do futebol brasileiro mandaram mensagens de apoio em suas redes sociais e desejaram força aos envolvidos no incêndio. O próprio Flamengo também já se manifestou: "O Flamengo está de luto", postou em sua Twitter.

Rival do Flamengo na semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, em jogo marcado para este sábado que deverá ser adiado, o Fluminense cancelou o treinamento programado para esta sexta-feira. "Hoje (sexta-feira) não há clima para treino. As atividades do dia foram canceladas. Jogadores e membros da comissão técnica se solidarizam com as vitimas e familiares da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. O Fluminense Football Club decretou luto oficial de três dias. #ForçaFlamengo", escreveu o clube tricolor.

Botafogo e Vasco também se manifestaram em apoio ao rival rubro-negro. "O CRVG lamenta profundamente o trágico incêndio no CT do Flamengo. A Dir. Administrativa manifesta pesar e solidariedade aos familiares das vítimas, bem como à Direção e a todos os atletas do CRF. Colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário", afirmou o clube de São Januário. "Que notícia triste o trágico acidente no Ninho do Urubu. O Botafogo manifesta sua solidariedade ao Flamengo, a torcedores, a familiares e amigos das vítimas", disse o time alvinegro.

Além dos clubes cariocas, time de todo o Brasil mostraram a sua solidariedade. São os casos de Atlético-MG, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ponte Preta, Athletico-PR, Chapecoense, Internacional, Grêmio, Coritiba, Portuguesa e Paraná.

A CBF também se manifestou em suas redes sociais. "A CBF acompanha com consternação as primeiras informações sobre a tragédia no CT do Flamengo. Nossa solidariedade e orações para as famílias atingidas", escreveu a entidade.