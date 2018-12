Rinaldo é anunciado como instrutor no Fortaleza e vai disputar Fares Lopes em 2019

Ídolo do clube para o qual sempre procurou externar o seu amor, o atacante Rinaldo está de volta ao Fortaleza, agora como funcionário captador de talentos para as categorias de base. Aos 43 anos, o atleta ainda vai disputar a Taça Fares Lopes pelo Leão em 2019, tal como aconteceu com outro ídolo tricolor, o atacante Clodoaldo.

"A gente está reconhecendo os nossos ídolos. O Rinaldo é um grande ídolo do Fortaleza. É um jogador que como torcedor eu vibrei demais na arquibancada, mas muito mesmo, literalmente na arquibancada, naqueles anos de ouro que nós vivemos, de títulos, de conquistas, de acesso, de Série A. Naquela nossa melhor campanha na Série A em que ganhamos de quase todo mundo aqui no Castelão, e o Rinaldo fez 17 gols na Série A. E tomara que a gente possa repetir essa campanha no ano que vem", declarou o presidente Marcelo Paz.

Para apresentar o ídolo como captador de reforços para as categorias de base, o presidente do Leão lembrou da identificação do homem-raio com o clube: "Ele fez mais de 100 gols com a camisa do Fortaleza. É um dos maiores ídolos recentes e onde ele vai a torcida bate foto e tem muito carinho. O Rinaldo escolheu o Fortaleza como seu clube de coração, não é à toa que que ele mora na nossa cidade e nem é cearense", completou o mandatário.

O atacante vai passar toda a sua experiência como instrutor das categorias de base do Fortaleza, revelando talentos. "Eu agradeço as palavras do presidente e a gente fica feliz por estar voltando novamente à minha segunda casa. É uma nova etapa da minha vida, é um sonho que está se realizando dentro da expectativa. Tudo tem o tempo de Deus. Eu já queria estar aqui há mais tempo, mas graças a Deus estou tendo essa nova oportunidade para começar do zero", disse ele.

Oportunidade em campo

Em mais de 20 anos de carreira, Rinaldo se defronta com um novo desafio, que será se preparar como instrutor da base e no ano seguinte, entrar em campo e jogar novamente na Taça Fares Lopes, defendendo o Leão.

"Vou procurar aprofundar naquilo que sou capaz e pode ter certeza, presidente, que estou aqui para ajudar o Fortaleza da melhor maneira possível. É uma nova etapa da minha vida, começando do zero. Como jogador, eu procurei fazer as coisas da melhor maneira possível. Dessa vez, eu tenho que estudar porque no futebol, cada dia são coisas novas que vêm. Vou procurar fazer os cursos com o Safece (Sindicato de Atletas de Futebol do Ceará). A oportunidade foi dada e cavalo arriado só passa uma vez só", disse o atleta.