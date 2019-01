Rick marca duas vezes, e Ceará bate o Ceilândia na estreia da Copa SP

O Ceará superou o Ceilândia-DF pelo placar de 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (3), no Estádio Evandro Brembatti Calvoso, pela estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo Grupo 1, Rick abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Rick ampliou aos 24 minutos do segundo tempo. Com isso, o Ceará está na liderança do grupo, com três pontos. O Ceilândia está na lanterna.

No outro jogo do grupo, Andradina e Ponte Preta empataram em 1 a 1 e estão no meio da tabela. Na próxima rodada, o Ceará encara a Ponte Preta no domingo (6), às 15 horas (local). Andradina enfrenta o Ceilândia-DF no mesmo dia, às 13h45.