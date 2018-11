Richardson garante foco na Sul-Americana: "motivação é a mesma"

Após todos os percalços da temporada, o Ceará chega na última rodada do Brasileirão com vaga assegurada na elite e a chance de disputar pela segunda vez na história um torneio internacional: a Sul-Americana. Destaque do planel alvinegro, o volante Richardson garantiu que o Vovô está motivado para a jogo de despedida na Arena Castelão.

"Queremos encerrar nossa participação na competição com uma vitória sobre o Vasco. A motivação é a mesma de sempre. Vamos entrar em campo para fazer um grande jogo durante os 90 minutos", declarou.

O início do certame foi difícil para a equipe cearense. A primeira vitória veio apenas na 13ª rodada, diante do Sport, depois foram mais cinco meses na zona de rebaixamento e três mudanças no comando técnico ao longo da competição. No entanto, o Alvinegro ressurgiu no returno, engatou a 8ª melhor campanha do returno e encerrou as chances de descenso com o empate fora de casa diante do Atlético/PR. Richardson parabenizou o grupo e disse que a permanência na Série A foi justa.

"Garantir a permanência do Ceará na primeira divisão foi uma conquista muito importante para todos no clube. O grupo está de parabéns. Lutamos muito para que isso fosse possível. Um clube como o Ceará tem que estar na primeira divisão sempre. Esse elenco merece essa conquista por toda dedicação que demonstrou não Série A", afirmou.

A partida diante do Vasco acontece domingo (2), na Arena Castelão, às 16h (horário local). O Vovô é o 13ª com 43 pontos e depende apenas de si para consigar vaga na Sul-Americana. Já o cruz-maltino aparece em 15ª com 42 e briga para seguir fora do Z-4 ao término do Campeonato Brasileiro.