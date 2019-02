Richard e Valdo preocupam e podem desfalcar o Ceará nos próximos jogos

O Ceará pode ter dois desfalques importantes para os próximos compromissos, válidos pelo Campeonato Cearense e Copa do Brasil, respectivamente. Isso porque nessa quarta-feira (20), durante o jogo contra o Guarany de Sobral, onde o Alvinegro venceu por 3 a 0, o goleiro Richard e o zagueiro Valdo deixaram o gramado lesionados.

O primeiro saiu de campo com um desconforto muscular na coxa. Já o zagueiro Valdo, tomou uma pancada na cabeça e também teve que sair do jogo. "O Valdo sofreu um trauma na cabeça e por precaução foi substituído, retirado da partida e encaminhado para o hospital para fazer uma tomografia computadorizada, seguindo o protocolo para esse tipo de trauma. O goleiro Richard sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda. É um atleta que será reavaliado e vamos solicitar um exame de imagem para avaliar esta lesão", disse o médico do clube alvinegro, Joaquim Garcia.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (24), pelo Campeonato Cearense, quando enfrenta o Barbalha, no estádio Domingão, às 17h. Na próxima quarta-feira (27), o Vovô encara o Foz do Iguaçu, novamente fora de casa, às 19h15, em jogo decisivo pela Copa do Brasil.