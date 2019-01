Richard é apresentado no Ceará e diz que chega para 'construir minha história'

O Ceará apresentou, na tarde desta quarta-feira (23), o goleiro Richard, ex-Paraná. O anúncio foi feito antes da saída do goleiro Everson para o Santos, no último dia 16 de janeiro, mas o Vovô e a equipe paulista ainda não haviam entrando em um acordo.

Venho para construir minha história, fazer grandes jogos e deixar minha marca.

O Alvinegro de Porangabuçu abriu os cofres para garantir 50% dos direitos econômicos do arqueiro. A negociação foi iniciada logo após o contato do Santos para a contar com Everson. Segundo ele, o Ceará fez uma ótima negociação e deu máxima atenção para tudo fosse concretizado da melhor maneira possível. "Vejo um planejando muito forte do clube. Vejo uma comissão muita qualidaficada pra isso. Nossa mentalidade tem que ser ganhar", destacou Richard.

What you've all been waiting for... pic.twitter.com/gDE1mujMLF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 de janeiro de 2019

Os dois goleiros atuaram juntos nas categorias de base do São Paulo e Richard acabou relevando que Everson frequentava sua casa. "O Everson é um grande goleiro. Eu venho muito motivado, feliz, por estar aqui. Conheço Everson há muito tempo. Ele costumava frequentar minha casa', disse. Ambos devem se encontrar nas partidas entre as equipes durante o Campeonato Brasileiro 2019.

Richard se junta a Fernando Henrique e Diogo Silva para disputar a vaga deixada por Everson.

"Conheço eles, e quem tem a ganhar com essa disputa é o Ceará"

, finalizou.