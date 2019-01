Ricardo Bueno projeta 2019: 'ser bem melhor que no ano passado'

De olho em um novo ano no Ceará, Ricardo Bueno projeta esta temporada de 2019 e diz querer fazer diferente do que foi em 2018. Com seis jogos durante a Série A do Brasileirão, o atacante não marcou nenhuma vez. Bem diferente deste ano onde Bueno marcou dois gols em dois jogos, ambos pela disputa da Copa do Nordeste.

"Quero ser bem melhor que no ano passado", afirmou o jogador. "Está sendo um bom início pelo tempo de trabalhar. No primeiro jogo consegui fazer dois gols, nessa última partida tive uma movimentação boa, tendo algumas oportunidades".

Bueno marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Sampaio Corrêa/MA, na Arena Castelão, pela estreia do Vovô no Nordestão e na temporada. No momento, o atleta é o artilheiro da equipe.

Com a contratação de Roger, a "briga" pela titularidade ganha força. Mas Ricardo não demonstra sentir ciúmes e crer que chegada do jogador é algo posivito para o time.

"O Roger tá chegando e nós vamos acolhê-lo da melhor forma possível porque chega para acrescentar em nosso grupo".

Sobre o setor de criação da equipe, o atacante não poupou elogios. "Temos jogadores de qualidade como o Baixola, Ricardinho. Tem tudo para dar uma boa liga", finalizou.

O Ceará volta à campo neste domingo (3), pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Adversário, horário e local ainda não foram definidos.