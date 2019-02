Ricardo Bueno fala de Arthur Cabral para explicar pressão sobre atacantes do Ceará

Autor do gol de empate do Ceará contra o Barbalha, no último domingo (24), pelo Campeonato Cearense, Ricardo Bueno falou sobre a pressão sobre os centroavantes da equipe e acredita que isso acontece por conta da ótima passagem de Arthur Cabral, autor de 24 gols em 55 partidas no Alvinegro na temporada passada. O jovem de 20 anos é oriundo das categorias de base do Vovô e atualmente defende a equipe do Palmeiras.

"A posição de centroavante no Ceará vai ser sempre muito cobrada por causa do último atacante que tivemos aqui que foi Arthur. Tem o respeito torcedor do torcedor, do clube, fez um ótimo campeonato, teve uma ótima passagem aqui. Então essa cobrança vai ter sempre", contou Bueno.

Com nenhum gol em seis jogos em 2018, o atacante tem começado a atual temporada com números bem melhores já que em cinco partidas balançou as redes adversárias três vezes.

O camisa 99 do Vovô recebeu propostas para deixar o clube ainda no ano passado, mas preferiu ficar na equipe cearense em busca de ter mais espaço e mostrar seu trabalho.

"Em dezembro teve procura de alguns clubes, mas optei por ficar porque ano passado joguei muito pouco. Apenas dois jogos iniciando a partida e não tive oportunidade de realmente mostrar meu futebol. Estou trabalhando para me firmar, sei que tem muita coisa para acontecer".

Sobre o Foz do Iguaçu, adversário de quarta-feira (27), o atacante foi direto. "É decisão para nós, temos encarar diferente", afirmou. "temos que estar ligados ao máximo, sabemos a responsabilidade que temos".

O Ceará enfrenta o Foz do Iguaçu/PR, na quarta-feira (27), às 19h15, no Estádio do ABC, no Paraná, pela 2ª fase da Copa do Brasil.