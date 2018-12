Renovado após 'pesadelo', Muralha diz sonhar com volta ao Flamengo

Após a fase turbulenta vivida no Flamengo, Alex Muralha foi tentar se recuperar longe do Brasil. Neste ano, o goleiro defendeu o Albirex Niigata, time da segunda divisão do Japão. Agora, garantiu estar renovado e pronto para voltar ao clube carioca.

O goleiro se transferiu em regime de empréstimo, com duração até o fim desta temporada. Sem dinheiro em caixa, o clube japonês não exerceu a opção de compra. Muralha tem agora situação indefinida, com vínculo com o Flamengo até o final de 2020.

"Meu desejo é voltar para o Flamengo, dar o meu melhor, trabalhar bastante, estou com saudade daquela torcida no Maracanã", falou Muralha em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da Rede Globo.

O goleiro relatou que o momento ruim no time rubro-negro foi também difícil para seus familiares. "Foi um pesadelo. É difícil você conseguir separar tudo isso mesmo sendo profissional, mesmo sabendo que pode acontecer tudo dentro de um campo de futebol. É uma situação que não desejo a ninguém", declarou. A esposa do jogador, Tayrine Seifert, afirmou que ida ao Japão representou um "recomeço".