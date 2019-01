Remanescente da temporada passada, meia Marlon avalia novo elenco do Fortaleza

Atuando pelo Fortaleza desde a temporada passada, o meia Marlon avaliou o novo elenco do Tricolor para este ano de 2019 que terá Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro para disputar. "É um novo elenco. Alguns permaneceram, outros estão chegando. Com o decorrer do tempo a gente vai se entrosando, entrando no ápice da partida física", comentou.

Com o elenco ainda reduzido, o Leão fará sua estreia nesta terça-feira (15) diante do Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, às 21h30.

"Eu tenho certeza que no decorrer desse mês vai chegar jogador para incorpar o nosso elenco".

Camisa 11 do Leão na temporada passada, Marlon disputou o Nordestão apenas uma vez, quando atuava pela equipe do Sampaio Corrêa/MA. Logo depois, o atleta se transferiu ao Tricolor do Pici, onde atua desde maio.

"Joguei apenas uma vez a Copa do Nordeste, que foi ano passado pelo Sampaio Corrêa, onde nos classificamos e depois vim integrar o elenco do Fortaleza", recordou o atleta. "É o regional mais forte do Brasil, com equipes das séries A, B, C e D. Então enfrentamos todos os tipos de jogos. Temos que entrar focados".

Para o atleta, a posição que irá jogar não é importante, desde que esteja ajudando sua equipe nos quatro campeonatos que o clube irá disputar.

"No ano passado eu joguei aberto pela esquerda, pela direita, como segundo volante. Onde o Rogério Ceni optar por mim, eu vou tentar corresponder da melhor maneira possível para ajudar o Fortaleza".