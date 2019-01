Regularizado, atacante Roger pode estrear pelo Ceará

Recém-contratado para reforçar o setor ofensivo do Ceará, Roger foi regularizado na CBF, na tarde desta segunda-feira (28), e está apto para fazer sua estreia pela equipe Alvinegra. O atacante tem contrato até o final deste ano de 2019 com o Vovô.

Ex-jogador do Corinthians, Roger chega em Porangabuçu com a missão de ser o "homem gol" da equipe.

O atacante teve uma passagem discreta pelo Ceará em 2011 durante a Série A do Brasileirão. Em 12 jogos, o atleta marcou apenas dois gols.

Roger deve fazer sua estreia no próximo domingo (3), pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Cearense. Adversário, local e horário ainda não foram definidos.