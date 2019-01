Reforços do Ceará na expectativa da apresentação amanhã

Um mês após o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará se reapresenta amanhã à tarde, às 16 horas no Vovozão, com portões abertos para o torcedor, que terá acesso ao treino portando 2kg de alimentos não perecíveis a serem destinados à instituições sociais.. E como toda primeira apresentação de início de temporada, o torcedor verá 'caras' novas: o alvinegro contratou 10 reforços: o zagueiro Charles, o lateral-direito Cristovam, o volante William Oliveira, os meias Anderson Sobral, Chico e Felipe 'Baxola', além dos atacantes João Paulo, Matheus Matias, Willie e Vitor Feijão.

E muitos destes reforços admitiram a ensiedade na reapresentação alvinegra. "A minha expectativa é a melhor possível. Eu vou me empenhar bastante para ajudar esse clube e alcançar grandes objetivos. Darei o melhor de mim ao vestir essa camisa de tanto peso e que tem uma torcida apaixonada", afirmou o atacante Willie.

Outro atacante, Vitor Feijão, também analisou o momento da reapresentação alvinegra."Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes. Atuar pelo Ceará, um time de massa e um dos maiores do Nordeste, motiva muito. Já trabalhei com o professor Lisca e conheço bem a metodologia dele. A torcida pode esperar muita garra, determinação e vontade de ganhar títulos. Estou muito feliz e quero chegar para somar. Que 2019 seja um ano maravilhoso para todos nós", afirmou o atacante.

Já o cearense Fernando Sobral, afirma que sua chegada ao Ceará é a realização de um sonho.

“Estou muito feliz de poder vestir a camisa do Ceará, o nosso Vozão. Eu estou realizando um sonho de criança. Queria agradecer ao presidente Robinson de Castro, aos diretores e ao professor Lisca por toda a confiança no meu trabalho. Agora, eu quero dividir toda essa felicidade com o torcedor dentro de campo e que possamos somar forças para alcançar grandes objetivos nas competições”, afirmou, o novo contratado, Fernando Sobral.

Renovados

Além de 10 reforços, o Ceará manteve 19 jogadores que atuaram no ano passado: os goleiros Everson, Diogo Silva, Fernando Henrique, Matheus Cabral; os zagueiros Eduardo Brock, Luiz Otávio, Tiago Alves e Valdo; Lateral-direito Samuel Xavier; os laterais-esquerdos Felipe Jonatan e João Lucas; os volantes Edinho, Fabinho, Juninho e Pedro Ken; os meias Juninho Quixadá e Ricardinho; além dos atacantes Ricardo Bueno e Romário