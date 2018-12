Reencontro com Bial: Basquete Cearense encara o Vasco nesta sexta-feira (7)

O técnico Alberto Bial foi um dos idealizadores do Basquete Cearense e não só projetou o Carcará no cenário nacional como deu personalidade na trajetória do NBB. Hoje, ele está do outro lado. O time cearense duela com o Vasco e reencontra o agora técnico cruzmaltino às 18 horas (horário local), na Arena CFO. Após a vitória diante do Brasília, (7), será mais um confronto direto na briga por posição na tabela e, quem sabe, uma vaga na Copa Super 8 no final de dezembro.

O Basquete Cearense é o 12º colocado na tabela, com 14 pontos. O Vasco é o 9º colocado, com o mesmo número de pontos, mas com um jogo a menos. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Bial comentou sobre o reencontro com o Basquete Cearense e também a torcida pela qual tem tanto carinho.

"É sempre emocionante, porque você voltar para o local em que você foi tão feliz, fez o projeto da sua vida, abriu tantas portas para tanta gente. Foi uma coisa que fiz com carinho e com simplicidade. É bacana. Cada peça, o Thális está fazendo um grande trabalho, o Dannyel Russo que tem essa oportunidade rica, toda a comunidade do basquete do Ceará precisa aproveitar que está na excelência. Os jovens têm agora um espelho para se aproximar do basquete", comenta.

Pelo Basquete Cearense, o armador norte-americano Farad Cobb fez uma partida inspirada diante do Brasília, bateu recordes pessoais no NBB com 27 pontos (5/7 nas bolas de 3 pontos), oito rebotes (outro recorde), deu quatro assistências e totalizou expressivos 34 de eficiência (também recorde). Cobb aposta em mais um jogo difícil diante do Vasco.

Destaque na armação, o norte-americano Cobb marcou 27 pontos na partida contra o Brasília Foto: divulgação/NBB

"Essa partida será forte, a equipe é muito boa e vem conseguindo bons resultados na competição, mas nós vamos nos preparar bem para conseguir mais uma vitória na nossa quadra", enfatiza o armador.

Vasco

De olho no Super 8, o pivô Lucão falou sobre a importância desta partida para o Cruzmaltino na competição.

"Esse jogo contra o Basquete Cearense tem uma grande importância para alcançarmos nosso objetivo de ficar entre os 8 times do Brasil nesse primeiro turno. Os treinos tem sido muito bons. O Bial tem cobrado bastante e agora podendo contar com quase todos jogadores", disse Lucão.

Para o duelo diante dos cearenses, o Vasco terá a estreia do armador norte-americano Deonta Stocks. Os ingressos para a partida entre Basquete Cearense e Vasco ainda estão à venda na internet (http://bit.ly/BCEvsFLA ), no Dor’s Burguer (Dom Luis e Pontes Vieira) e na sede do time, localizada na Avenida Dom Luís, 20A, Aldeota. Confira valores:

Cadeiras Superiores: R$10 (meia)

Cadeiras Premium: R$20 (meia)

Área VIP: R$40 (meia)