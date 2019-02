"Realizando um sonho", diz Felipe Jonatan sobre evolução na carreira

Em sua festa de aniversário de 21 anos, no último sábado (16), Felipe Jonatan se emocionou ao falar de sua transferência do Ceará para o Santos. Comprado pelo time da Baixada Santista pelo valor de R$6 milhões, o lateral se tornou a maior venda da história do futebol cearense.

"Todos sabem que estou realizando um sonho muito grande. Primeiro ter jogado no Ceará, clube que abriu as portas para mim em 2014. Mas estou me transferindo para o Santos", comentou o jogador.

Em festa de comemoração de 21 anos, no último sábado (16), Felipe Jonatan se emociona ao falar de sua transferência do @CearaSC para o @SantosFC.



📹: Reprodução pic.twitter.com/sp8duFEch1 — Jogada (@diariojogada) 18 de fevereiro de 2019

Seguindo o mesmo caminho de Everson, Felipe Jonatan também assinou com a equipe santista, clube a qual irá defender pelas próximas temporadas.

"É a realização de um sonho, mas creio que isso é só o começo e têm coisas maiores lá na frente".

Com 24 partidas oficiais com a camisa do Vovô, Felipe marcou um gol.