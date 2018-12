Real Madrid goleia Al Ain e mantém supremacia europeia no Mundial

Sem marcar há 184 dias, o croata Luka Modric desencantou na final do Mundial de Clubes da Fifa. O meia marcou um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Al Ain (EAU) por 4 a 1, neste sábado (22), em Abu Dhabi. Os outros três da equipe espanhola foram marcados por Llorente, Sérgio Ramos e Yahia (contra). O japonês Shiotani diminuiu para o time da casa.

Eleito o melhor do mundo pela Fifa, Modric havia balançado as redes pela última vez no dia 21 de junho, quando a Croácia venceu a Argentina por 3 a 0, na primeira fase do Copa do Mundo da Rússia. Na oportunidade, o jogador foi o principal nome da sua seleção, que chegou à final da competição. Tanto é que foi eleito o melhor do torneio.

Hegemonia

Com a vitória sobre o Al Ain, o Real Madrid confirma a supremacia das equipes europeias na competição. Desde que a Fifa instituiu o formato atual, em 2005, os europeus ganharam 11 de 14 edições. O último sul-americano a vencer foi o Corinthians em 2012.

Neste formato, o Real Madrid conquistou o seu quatro troféu, o terceiro consecutivo. Aliás, a Espanha ganhou nos últimos cinco anos. O Real havia vencido em 2014, enquanto o Barcelona ganhou na temporada seguinte antes do time de Madri começar sua hegemonia.