Rafael Sóbis nega contato com Fortaleza: 'nunca falei com ninguém'

Um dos nomes especulados como reforço do Fortaleza para 2019, Rafael Sóbis negou qualquer contato com o clube do Pici em entrevista à Rádio Atlântida, de Porto Alegre/RS, na tarde desta quarta-feira (12). O clube Tricolor também já havia desmentindo, durante a semana passada, o interesse no jogador.

“Falaram de Fortaleza, mas eu nunca falei com ninguém de Fortaleza. Não sei de onde tiraram isso. Vocês da imprensa. Eles atiram para tudo quanto é lado e é feio. Sai do nada uns negócios absurdos”, disse o atacante atual campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.

No último dia 6, a reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com Daniel de Paula, diretor de futebol do clube do Pici, que desmentiu que o interesse pelo atual camisa 7 do clube mineiro.

"Não entramos em contato com o Cruzeiro, nem conversamos sobre a contratação do Rafael Sobis, até porque não sabemos se caberia no orçamento do clube", garantiu Daniel.

Sóbis não deve permanecer no clube de Belo Horizonte/MG para a temporada de 2019.