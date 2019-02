Quintero elogia postura do Fortaleza na vitória sobre o Barbalha: 'Um time ordenado taticamente'

Zagueiro do Fortaleza, Juan Quintero elogiou o grupo Tricolor pela vitória sobre o Barbalha, na última quarta-feira (6), na Arena Castelão, pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O defensor chamou o Leão de "um time ordenado taticamente" pela postura contra a Raposa dos Canaviais.

"Um time ordenado taticamente. No último jogo em casa (contra o Barbalha), o resultado foi feito. Tomamos um gol no último minuto, mas fizemos um bom resultado em casa", comentou o zagueiro.

Para a próxima partida, onde o Tricolor terá pela frente o Guarany de Sobral, no Junco, Quintero falou sobre a expectativa do jogo, válido pela 2ª rodada do Estadual, no próximo sábado, às 16h.

"A expectativa primeira é ganhar, temos sempre de ter esse pensamento, na semana nos organizarmos taticamente e cumprir isso".

Colombiano de Cali, o zagueiro afirmou não que está tendo problemas para se adaptar ao clima da Capital cearense.

"Estou um pouco acostumado com o clima (de Fortaleza). Na Colômbia é assim. Não tenho sentido muita mudança. Estão me tratando muito bem. Os companheiros, as pessoas do clube e da cidade", finalizou.