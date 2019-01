"Queria deixar meu agradecimento ao Ceará", diz Everson em apresentação no Santos

Ex-goleiro do Ceará e recém-contratado pelo Santos, Everson falou sobre o Vovô, em coletiva durante sua apresentação na manhã desta segunda-feira (28), e agradeceu pelo tempo no clube onde fez história durante quase quatro anos seguidos.

"Queria deixar um agradecimento especial à instituição do Ceará pelos três anos e meio que vivi lá", disse o goleiro. "Tive títulos, briguei contra o decesso e consegui fazer uma linda história. Fica aqui meu agradecimento não só à instituição como à torcida".

Com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, Everson disputou 196 jogos oficiais sendo 93 vitórias, 54 empates e 49 derrotas. Em seu currículo pelo clube cearense, o goleiro soma dois títulos do Campeonato Cearense, uma acesso à Série A e uma permanência na elite do futebol brasileiro, além de um belo gol de falta marcado na vitória sobre o Corinthians, na Arena Castelão.

Em sua primeira partida pelo time da Baixada Santista, o goleiro viu, do banco de reservas, o Peixe vencer o São Paulo por 2 a 0. Sabendo da liderança e idolatria de Vanderlei dentro do Santos, o ex-camisa 01 do Vovô sabe bem o que fazer para conquistar sua vaga.

"Venho para buscar meu espaço, trabalhar com caráter e humildade. O Vanderlei é um ídolo do Santos, tem uma linda história aqui. Estou muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Santos e trabalhar com ele. Chego aqui muito motivado em desempenhar um bom trabalho e fazer minha história com a camisa do Santos", finalizou.