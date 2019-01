Quatro competições serão um desafio para elenco tricolor em 2019

O Fortaleza já tem montada uma equipe interdisciplinar para cuidar do elenco em 2019, pois o grupo será reduzido, com mais qualidade, porém, os 28 atletas que irão formar o plantel, vão ter de aguentar o tranco de quatro competições. O presidente do Leão, Marcelo Paz, informou que o elenco terá entre 25 a 28 jogadores.

Desde quando começou a pré-temporada que médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, preparadores físicos, etc, estão montando estratégias para dar um suporte imediato ao elenco. O diretor médico, Cláudio Maurício, o chefe do departamento de fisioterapia, Albino Luciano, o fisiologista Edson Palomres e o preparador físico, Danilo Augusto, irão trabalhar em conjunto.

Em janeiro, o Fortaleza fará apenas duas partidas, mas se aproxima a data da primeira, que será dia 15, às 21h30 contra o Náutico em Recife. A segunda será no dia 27, às 17 horas contra o CSA, na Arena Castelão, ambas pela copa do Nordeste.

De fevereiro em diante, o Leão terá o Campeonato Cearense, e na sequência a Copa do Brasil. Entretanto, o clube só vai entrar nas oitavas.

Desafio

Danilo Augusto falou do desafio que serão as quatro competições: “A gente dividiu a preparação em etapas menores, mas quando chegarem várias competições ao mesmo tempo, teremos um problema. Como não temos um elenco grande, que possibilite uma rotatividade entre os atletas e com isso a gente consegue descansar, vamos exigir ao máximo deles o tempo todo. E é nesse momento em que o trabalho do Edson, do Albino, dos massagistas, dos médicos, será fundamental”, disse Danilo.