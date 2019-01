PSG prolonga folga de fim de ano de Neymar, Marquinhos e Thiago Silva

O técnico Thomas Tuchel decidiu fazer um agrado aos jogadores sul-americanos do PSG. Pouco antes do Réveillon, o treinador aumentou os dias de descanso dos brasileiros Marquinhos, Neymar e Thiago Silva, do argentino Ángel Di María e do uruguaio Edinson Cavani.

Tuchel entende que o descanso era necessário por causa da Copa do Mundo. Os cinco jogadores estiveram no Mundial e tiveram um período de férias menor do que os demais jogadores do elenco.

Com isso, os três brasileiros permanecerão no Brasil nesta semana. Eles deverão se apresentar ao clube francês, na próxima segunda-feira (7). Todos foram dispensados do duelo contra o GSI Pontivy, no domingo (6), pela Copa da França.

Depois de passar o Ano Novo em Barra Grande, na Bahia, Neymar chegou a São Paulo, na última quarta-feira (3). O atacante ficará na capital paulista para passar um tempo com o filho Davi Lucca, que passou a virada de ano com a mãe em Fernando de Noronha, em Pernambuco.