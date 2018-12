PSG encaminha contratação de pérola do Ajax por 75 milhões de euros

O cobiçado meia Frenkie de Jong está muito perto de trocar o Ajax pelo Paris Saint-Germain, segundo informações de um jornal holandês, nesta sexta-feira (7).

"É quase certo que De Jong, 21 anos, deixará o Ajax pelo PSG", adiantou o Diário De Telegraaf. O periódico revela uma reunião decisiva entre os representantes do jogador e uma delegação do clube francês.

O brasileiro Maxwell e o diretor esportivo Antero Henrique se reuniram na quinta (6) com o empresário do jogador e com os dirigentes do Ajax, segundo o jornal.

Se a transação se confirmar nestes valores, De Jong se tornará o mais caro jogador do Campeonato Holandês, acrescentou o De Telegraaf.

O time francês parece ter tomado a dianteira na disputa pelo jogador. O Manchester City era seu principal concorrente, desde uma longa conversa entre o atleta e o técnico espanhol Pep Guardiola. Os campeões ingleses "queriam fazer negócios mais tarde e o PSG aproveitou a oportunidade", detalhou De Telegraaf.

O Ajax confirmou ao jornal holandês as conversas em andamento com o PSG, mas precisou que não existe "nenhum acordo definitivo" e que "outros clubes expressaram interesse".